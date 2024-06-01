Kıbrıs Rum tarafı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüşecek olması nedeniyle Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin hemen ardından Kıbrıs sorununda daha çok hareketlilik bekliyor.

Fileleftheros’un haberine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kişisel Temsilci Holguin’in rapor hazırlığı dikkate alındığında, haziran ayını kritik olduğunu” söyledi.

20 Temmuz 1974'ün 50’nci yıl dönümü nedeniyle Enformasyon Dairesi’nde dün açılan “Türk istila ve işgalinin 50’nci yılı” konulu fotoğraf sergisinde konuşan Hristodulidis, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına ilgi gösteren bazı ülkelerden pek çok şey hakkında bilgi aldıklarını belirterek “haziran ayının bu yönde olumlu gelişmeler ayı olması” dileğinde bulundu.

Hristodulidis, Kıbrıs sorunundaki bu yeni çabanın kendi çabası üzerine başladığını ve BM Genel Sekreteri ile Kişisel Temsilcisi'nin çabalarını teşvik ettiklerini söyledi.

Habere göre Hristodulidis dün akşam, Chicago Küresel İlişkiler Konseyi (Chicago Council on Global Affairs) isimli Amerikan örgütü heyeti ile Rum Başkanlık Sarayı’nda çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yemekte Güney Kıbrıs-ABD ikili ilişkileri, Kıbrıs sorunu, Orta Doğu ve Ukrayna’daki durum, Rum yönetiminin ve ABD’nin Gazze’ye denizden insani yardım ulaştırılmasında devam eden eylemleri ele alındı.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis imzasıyla yayımlanan açıklamada, Chicago Global İlişkiler Konseyi’nin aralarında Kıbrıs sorunu, uluslararası ilişkiler, gelişme ve iş birlikleri ile ABD dış politikasını ilgilendiren diğer konularla ilgilenen bağımsız, kâr gütmeyen bir örgüt olduğu kaydedildi.

Öte yandan Haravgi AKEL’in eski Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in Kıbrıs sorunu ve Crans Montana hezimetinde -kendi ifadesiyle- Güney’e, yani Nikos Anastasiadis’e de sorumluluk yükleyen, ana sorumlunun Kıbrıs Türk tarafı olmadığı, Erdoğan’ın bile sorumlu olmadığı açıklamasının, Avrupa Halk Partisi ailesindeki rolünü reklam eden DİSİ’yi düşündürmesi gerektiğine dikkat çektiğini yazdı.

Habere göre AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas, Avrupa Halk Partili Juncker’in DİSİ’yi “eli böğründe bıraktığını” belirterek “Kimi ikna edecekler? Kendi adamlarını bile ikna edemiyorlar.” dedi.

“Rum halkını, özellikle de dünyayı Kıbrıs sorununun durumuyla ilgili meşgul edenin, dramatik ve tehlikeli büyük resim olduğuna” dikkat çeken Kukumas “Birileri, uluslararası toplumda ve Avrupa’da Kıbrıs Rum tarafı için ağır bir itibarsızlık imajı miras bırakırken, 50 İngiliz milletvekilinin son hareketi gibi, sahte devleti yeni yükseltme maharetleri yaşanıyor.” diye konuştu.

Kukumas, Rum yönetiminin bu gidişatı durdurmak için etkin inisiyatifler alması gerektiğine işret etti.