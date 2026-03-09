Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Golubovka yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Güney askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Golubovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, dün yerel saatle 23.00'ten bugün 14.00'e kadar Ukrayna'ya ait 178 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.