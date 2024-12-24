Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de devrilen ve ailesiyle Rusya'ya sığınan Beşşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın boşanmak istediği yönündeki iddiaların gerçek olmadığını belirtti.

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları gazetecilere değerlendirdi.

"Esad’in eşinin boşanmak ve Rusya’dan gitmek istediği yönündeki iddialar gerçek mi?" sorusuna Peskov, "Hayır, bu gerçek değil." yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Slovakya Başbakanı Robert Fico ile dün başkent Moskova'da bir araya geldiğine dikkati çeken Peskov, görüşmede Ukrayna'daki durumun, ikili ilişkilerin, enerji ve doğal gaz konularının ele alındığını aktardı.

Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı konusuna da değinen Peskov, "Burada dikkat gerektiren çok zor bir durum söz konusu." dedi.

Sözcü Peskov, gazın Slovakya üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi ihtimaline ilişkin ise "Bu konu görüşülüyor." ifadelerini kullandı.