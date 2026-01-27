Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Kupyansk-Uzlovoy, Zaporijya bölgesinde de Novoyakovlevka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 19 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından Rus bölgeleri ile Azak Denizi üzerinde vurulduğu kaydedildi.