Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, İsrail'in eskiyen Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya yollama ihtimaline ilişkin, "Ukrayna'ya gönderilecek tüm silahlar imha edilecektir." açıklamasında bulundu.

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığının temmuz ayında Rusya'ya geçmesi vesilesiyle basın toplantısı düzenledi.

Rus Daimi Temsilci, ülkesinin başkanlık sürecinde Filistin'e odaklanmaya devam edeceğini, düzenleyeceği iki üst düzey katılımlı etkinliğe ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un başkanlık yapacağını söyledi.

ABD'nin İsrail'le eskiyen Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndermesine ilişkin görüşmeler yürüttüğüne dair haberler hakkında Nebenzia, ülkelere Ukrayna'ya silah göndermemeleri yönünde telkinde bulunmak istediğini belirtti.

Nebenzia, "Silahlar Ukrayna'ya nereden gelirse gelsin kaderleri belli. Diğer Batı ve ABD'den gelen silahlar gibi, Ukrayna'ya gönderilecek tüm silahlar imha edilecektir." ifadesini kullandı.

- "Ukrayna krizi bir günde çözülemez"

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar başkan seçilmesi halinde "1 günde Ukrayna'da savaşı sonlandıracağına" ilişkin ifadesinin sorulması üzerine Nebenzia, bu söylemleri daha önce de duyduklarını kaydederek, "Ukrayna krizi bir günde çözülemez." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 14 Haziran'da çözüm için bir yol sunduğunu belirten Nebenzia, Putin'in sahadaki durumun değiştiğini söylediğini ve bunun göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getirdi.

Nebenzia, Ukrayna tarafının "gerçekçi" davranmadığını savunarak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin önerileri çerçevesinde çözümün mümkün olmadığını, bunun hakkında konuşmayacaklarını ifade etti.

- Rusya ve Batı arasında derinleşen ayrım

Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile Avrupa ülkeleri ve Batı arasında derinleşen ayrımın nasıl üstesinden gelineceğine ilişkin ise Nebenzia, "Bunlara Avrupalı müttefikler demeyeceğim, bunların hepsi köle." ifadesini kullandı.

Nebenzia, söz konusu ülkelerin yeni güç merkezlerinin oluştuğunu kabul etmeyi reddettiklerini, son 500 yıldır "tadını çıkardıkları hakimiyeti" korumaya çalıştıklarını söyledi.

Birçok ülkenin dünya siyasetinde daha belirgin rol oynamak istediğini belirten Rus Daimi Temsilci Nebenzia, bunun BMGK reform sürecine de yansıdığını dile getirdi.