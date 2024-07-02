İtalya'nın Milano Malpensa Havalimanı'nda uyuşturucu üretiminde kullanılan 6,3 tonluk kimyasal maddenin ele geçirildiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, İtalyan Mali Polis ekiplerinin, Malpensa Havalimanı'nın kargo bölümünde düzenledikleri operasyonla uyuşturucu yapımında kullanılan 6,3 tonluk kimyasal madde ele geçirdiği belirtildi.

Ele geçirilen kimyasal maddenin 63 milyon MDMA (ekstazi) hapı üretmeye yetecek düzeyde olduğu ifade edildi.

Operasyonun, Avrupa Birliği (AB) Ceza Hukuku İşbirliği Ajansının (Eurojust) işbirliğinde yapıldığı aktarılan haberde, bu çerçevede, Milano'da bir İtalyan girişimcinin soruşturma altında olduğu ve söz konusu kimyasal maddenin satılacağı yer olduğu belirtilen Hollanda'da ise iki Çin vatandaşının aynı soruşturmada gözaltına alındığı kaydedildi.