Kıbrıslı Türk Piyanist Rüya Taner’in iki seçkin albümü, “Sweet Waters of Europe” ve “Mozart”, 1 Ağustos’tan bu yana Türk Hava Yolları’nın uluslararası uçuşlarında yolcularla buluşuyor.

Klasik müziğin seçkin örneklerini içeren albümler, Mozart’tan Kodály’e, Franz Liszt’ten Kamran İnce’ye uzanan geniş bir repertuvarı kapsıyor.

-Sweet Waters of Europe

Bu albüm, Prag’da kaydedilmiş özel bir Türk temalı piyano resitalinden oluşuyor. Konsept olarak Haliç’ten başlayarak Osmanlı’nın tarihsel olarak iz bıraktığı Avrupa coğrafyasında yaşamış bestecileri bir araya getiriyor. Albümde Mozart, Kodaly ve Liszt gibi klasik müziğin ustalarının yanı sıra, çağdaş Türk bestecileri Kamran İnce ve Sayram Akdil’in eserleri de yer alıyor. Avrupa'nın kültürel katmanlarını yansıtan albüm, dinleyicilere tarihsel bir müzik yolculuğu sunuyor.

Mozart

Mozart albümü, Belçika’da canlı olarak kaydedilmiş bir konser kaydı. Rüya Taner, bu konserde Brüksel Kraliyet Konservatuvarı Orkestrası eşliğinde sahne almış; orkestra yönetimini ise usta şef Emin Güven Yaslıçam üstlenmişti.

Albümde yer alan eserler arasında, Mozart’ın en sevilen piyano konçertolarından biri olan No. 21, K.467, “Saraydan Kız Kaçırma” uvertürü (K.384) ve 39. Senfoni (K.543) yer almakta. Bu kayıt, hem Rüya Taner’in etkileyici piyano yorumu hem de orkestra ile uyumlu bütünlüğüyle klasik müzik tutkunlarına eşsiz bir dinleti sunuyor.

-Rüya Taner

Müzik eğitimine babası besteci ve orkestra şefi Yılmaz Taner ile başlayan sanatçı, 11 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı’na kabul edilmiş; ardından KKTC Devlet Bursu ile Londra’da Guildhall School of Music & Dramada Prof. Joan Havill ile çalışmış ve burada “Konser Piyanisti” ünvanı alarak mezun olmuştur.

Dünyanın birçok önemli sahnesinde konserler vermiş olan Taner’in müzikal vizyonu, bu iki albüm aracılığıyla gökyüzüne taşınıyor.