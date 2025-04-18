Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Devlet Laboratuvarı inşaatında incelemelerde bulundu, projenin geldiği son durum hakkında detaylı bilgi aldı.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Devlet Laboratuvarı Dairesi Müdürü ve inşaatı üstlenen firma yetkililerinden bilgi alarak, inşaatın tüm hızıyla sürdüğünü belirten Dinçyürek, çalışmaların yaz aylarında tamamlanarak Sağlık Bakanlığı’na teslim edileceğini ifade etti.

Dinçyürek, yaklaşık 2 bin 217 metrekare kapalı alana sahip olacak yeni Devlet Laboratuvarı’nın kısa süre içerisinde hizmete girmesinin planlandığını kaydetti.

Dinçyürek, inşaat sürecini yakından takip ettiklerini, diğer yandan mevcut Devlet Laboratuvarı’nın kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, yaklaşık 9 yıl önce çıkan yangında zarar gören ve uzun süredir atıl durumda olan cihazların yeniden kontrol edildiğini, yetkili servisler aracılığıyla kalibrasyonlarının yapılarak hizmete alındığını vurguladı.

Yeni Devlet Laboratuvarı’nın inşaatının, akreditasyon kriterlerine uygun şekilde tasarlandığını dile getiren Dinçyürek, bina tamamlandığında akreditasyon süreciyle ilgili yeni binaya ait bir engel yaşanmayacağını belirtti.

Cihaz altyapısı ve personel hazırlıklarının da paralel şekilde sürdüğünü söyleyen Dinçyürek, “Temel hedefimiz; yeni binaya taşındıktan çok kısa süre sonra akreditasyonu tamamlamak ve uluslararası geçerliliğe sahip bir laboratuvarı halkımızın hizmetine sunmaktır” dedi.

Devlet Laboratuvarı’nın özellikle gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Dinçyürek, “Bu laboratuvar ülkemizin hem ithalatını hem de ihracatını doğrudan etkiliyor. Uluslararası tanınırlığı olan bir yapıyı en kısa sürede hayata geçirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.