Arap dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye ile ilişkileri daha da geliştirmeye yönelik mesajlarına odaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Önümüzdeki günlerde Suriye ile daha sıkı iletişimimiz olacak" sözü, Arap basınında en dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Ayrıca, "Suriye halkı artık kendi geleceğini belirleme iradesine sahip" açıklaması da vurgulanan konular arasında yer aldı.

Katar merkezli Al Jazerra televizyonu, Erdoğan ile Şara’nın ortak basın toplantısını canlı yayınlarken, Erdoğan'ın Suriye'ye verdiği destek mesajları ve Şara’nın, "Türkiye'nin tarihi duruşuna" dair övgüsü öne çıkarıldı.

El Arabi televizyonu da ziyareti "bölgesel istikrar açısından kritik bir adım" olarak nitelendirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarını Arapça, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınladı. Şara’nın, "Suriye ile Türkiye arasındaki ilişki; tarihi ve coğrafyayı aşan bir ilişkidir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en kısa zamanda Suriye'yi ziyaret etmeye davet ediyoruz" sözleri, çeşitli medya organları tarafından aktarmaya değer görüldü.

ABD basınında "Kilit müttefik" vurgusu

ABD merkezli Washington Post, görüşmeyi "kilit müttefiklerin buluşması" olarak tanımladı.

New York Times ise haberinde, Türkiye'nin 3 milyondan fazla Suriyeli göçmene ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, görüşmenin göç politikasına etkilerine dikkat çekti.

Avrupa basınından geniş yankı

Yunan medyası da görüşmeye geniş yer ayırdı. Skai televizyonu, iki liderin terör örgütü PKK/YPG’ye karşı atılacak adımları ele aldığını vurgularken, Action 24 televizyonu, Şara’nın Türkiye ziyaretini "Merkeze ziyaret" olarak değerlendirdi.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini ise, Ahmed Şara’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Suriye’ye davet ettiği haberini manşetinden verdi.

Fransız haber kanallarından France 24 ise görüşmede güvenlik konularının ön plana çıktığını belirterek, "Bölgesel istikrar için diplomatik bir adım" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahmed Şara arasında gerçekleşen bu tarihi görüşme, Suriye-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasına dair umutları artırdı. Görüşmenin ilerleyen dönemlerde bölgesel dengelere nasıl etki edeceği merakla bekleniyor.