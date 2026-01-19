Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Adıyaman’daki Grand İsias Otel davasında yargılanan kamu görevlilerinin serbest bırakılmasının ardından sert bir açıklama yaptı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Grand İsias Otel davasında kamu görevlilerinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, verilen kararın vicdanları yaraladığı vurgulandı.

İsias’ta Adalet Çöktü

Açıklamada, “Vicdanlarınız tutsak, kalemleriniz esir. Bunu iliklerimize kadar hissettik” ifadelerine yer verilirken, kararın önceden verildiği ve duruşmaların sadece şeklen yapıldığı ileri sürüldü.

Dernek açıklamasında, hukukun talimatla konuşamayacağı vurgulanarak, adalet dağıtmakla görevli kişilerin vicdan ve bağımsızlıklarını kaybettiği yönünde sert eleştiriler dile getirildi. Açıklamada, “Hukuk talimatla konuşmaz. Konuşuyorsanız, o diploma artık bir kağıt parçasıdır” ifadeleri kullanıldı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini belirterek, kamuoyunu vicdanlı olmaya ve süreci yakından takip etmeye çağırdı.

