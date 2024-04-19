Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya yürüyerek gelmek için yola çıkan Şampiyon Meleklerin aileleri bu akşam Lefkoşa’da yapılacak yürüyüşe destek istedi.

“Kimse sevdiklerini kaybetmesin, adalet yerini bulsun diye yürüyoruz” diyen aileler, İsias Otel sanıklarının olası kastla yargılanması talebini bu akşam da dile getirecek.

6 Şubat depreminde yerle bir olan, 35’i Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'le ilgili ocak ayında Adıyaman’da başlayan ve 26 Nisan’da devam edecek dava öncesinde, Lefkoşa’da da yürüyüş düzenleniyor.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği öncülüğünde, “Adalete Işık Tut” sloganı ve sanıkların olası kastla yargılanması talebiyle düzenlenecek yürüyüş bu akşam saat 19.00’da Lefkoşa Otobüs Terminali'nden başlayacak ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde tamamlanacak.

-Aileler meşalelerle Lefkoşa'ya geliyor

Öte yandan Şampiyon Meleklerin aileleri bu sabahın ilk saatlerinde meşalelerle ve “Adalete için yürüyoruz”, “Adalete güveniyoruz” sloganlarıyla Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya yürüyerek gelmek için yola çıktı.

Gazimağusa-Lefkoşa arasındaki yaklaşık 60 kilometrelik mesafeyi yürüyerek gelecek aileler adına açıklamayı Osman Akın ve Tayıp Özberkman yaptı.

6 Şubat depreminde oğulları Alp ve Doruk Akın’ı kaybeden Osman Akın, vatandaşları bu akşam Lefkoşa’da düzenlenecek yürüyüşe destek vermeye çağırarak, “Adalete güveniyoruz” dedi.

Sahil Özberkman’ın babası Tayıp Özberkman, depremde yıkılan binalarla ilgili ibretlik cezalar verilse sevdiklerini ellerinden alan usulsüzlüklere cesaret edilemeyeceğini söyledi.

Özberkman, “Kimse sevdiklerini kaybetmesin, adalet yerini bulsun diye yürüyoruz” dedi.

-İlçelerden otobüsler kaldırılacak

Öte yandan bu akşam Lefkoşa’da yapılacak yürüyüşe katılmak isteyenler için Akdoğan, Güzelyurt, Girne, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’nden ücretsiz otobüsler kaldırılacak.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden yapılan açıklamada, otobüslerin hareket noktası, kalkış saati ve rezervasyon bilgileri şu şekilde paylaşıldı:

“Akdoğan Aksad Merkez Binası saat 18.00 (0533 857 39 69)

Güzelyurt Otobüs Terminali saat 18.00 (0533 864 83 84 )

Girne Baldöken Otoparkı saat 18.30

Gazimağusa Otobüs Terminali saat 17.30 (0392 630 05 00 perşembe mesai bitimine kadar)

İskele 17.30 (0548 810 11 23)

Yeniboğaziçi Belediyesi önü 17.30 (0392 444 81 45.) ”

-Dava süreci...

Depremin ardından, Türkiye Cumhuriyeti adaletine ses vermek üzere Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği öncülüğünde başta meleklerin şehri Gazimağusa olmak üzere ilçelerde meşaleler yakılmıştı.

İsias Otel’le ilgili dava Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3-5 Ocak tarihlerinde görüşülmüştü. 11 zanlının 5’inin tutuklu 6’sının adli kontrolle serbest yargılandığı davada mahkeme zanlıların tutukluluk durumlarında değişiklik yapmamış, dosyanın bilirkişiye havalesine karar vermişti.

Sonraki süreçte 2 sanık tahliye edilmişti. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı düzenledikleri ortak basın toplantısında İsias Otel ile ilgili kusurları ortaya konan mal sahibi Efe Bozkurt ve Halil Bağcı’nın tutuksuz yargılanması kararına tepki göstermişti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği heyeti, Lefkoşa’daki yürüyüş öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a iletilmek üzere hazırladığı mektubu da geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na vermiş; ardından da Ankara'ya giderek Tunç'la görüşmüştü.

İsias Otel davası, 26 Nisan’da Adıyaman Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.