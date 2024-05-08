Sanatçı Ayhatun Ateşin, “12. Seramik Labaratuvarı Uluslararası Seramik Sempozyumu”na katılıyor.

Ateşin’in verdiği bilgiye göre, sempozyum ekibinde Robert Buček (Çekya), Ilona Romule (Letonya), Otar Vepkhvadze (Gürcistan), Rima Leipuvienė (Litvanya), Srinia Chowdhury (Hindistan), Diāna Boitmane (Letonya), Lilija Zeiļa (Letonya) yer alıyor, Una Gura (Letonya), Ilona Abdulajeva (Letonya), Nellija Dzalba (Letonya), Kristīne Nicmane (Letonya), Ayhatun Ateşin (KKTC), Kaan Canduran (Türkiye), Alicja Buławka-Fankidejska (Polonya) ve Dmitrij Buławka-Fankidejski (Polonya) bulunuyor.

Sempozyum programı, “katılımcılara seramik stüdyolarında bireysel yaratıcı çalışmalar için zaman ve alan sunan, ustalık sınıfları, konferanslar ve sergi açılışları” şeklinde yapılıyor.