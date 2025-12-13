Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Sultan Nur Ulu hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Sultan Nur Ulu, polis ekipleri tarafından Yalova merkezdeki yaşadığı ikamete götürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arif Ulu ile 2 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Gülter'e hastane önünde bekleyen bir grup tarafından tepki gösterilmesi üzerine Gül Tut'un kızı Tuğyan, doğrudan adliyeye getirildi.

Yalova Adalet Sarayı önünde bekleyen kalabalık da Tuğyan Ülkem Gülter aleyhine slogan atarak tepki gösterdi.

- Olay

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Yalova'ya getirilmişti. Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.