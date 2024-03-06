Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Işıl Reklam (Mobilya) isimli işyerinde çıkan yangın devam ediyor.

Bugün saat 17.20 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten çıkan yangına itfaiye, sivil savunma ve bazı belediyelerden ekipler, tankerler ve iş araçlarıyla müdahalede bulunuluyor. Yangının etrafta bulunan işyerlerine sıçramaması için tedbirler alınıyor.

Polis, yangının kısmen kontrol altın alınmasına karşın yer yer devam ettiğini ve yanan yerlere itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğünü açıkladı.