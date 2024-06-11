Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı. Tatbikatın kara safhası Girne 101 Evler bölgesinde icra edildi.

Tatbikatın kara safhasını; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin eşi Nükhet Gönyeli, askeri yetkililer, bazı bürokratlar, ülkeden ve yurtdışından çok sayıda basın mensubu ile Bangladeş, Moritanya ve Azerbaycan‘dan yabancı gözlemciler izledi.

Türkiye Cumhuriyeti (TC) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla kara ve deniz olmak üzere iki safhada ve üç senaryo kapsamında icra edilecek tatbikatın deniz safhası ise yarın Gazimağusa açıklarında, KKTC karasuları dışında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yapılacak.

-Aytaç

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç tatbikat öncesinde yaptığı konuşmada, Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın kara ve deniz safhası olmak üzere iki safhada, üç farklı senaryoya dayanılarak icra edileceğini belirtti.

Bugün 101 Evler bölgesinde kara safhasının, yarın ise Gazimağusa açıklarında deniz safhasının icra edileceğini ifade eden Aytaç, tatbikatın maksadının arama kurtarma unsurlarının koordinasyon ve birlikte çalışma usullerini geliştirmek, arama kurtarma personelini eğitmek, insani yardım harekatı ve iş birliği konularında Türkiye’nin ve KKTC’nin imkan ve kabiliyetlerini denemek olduğunu kaydetti.

Osman Aytaç, tatbikata, Türkiye’den Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıkları, İçişleri Bakanlığı’ndan Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; KKTC’den Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti unsurlarının katılacağını belirtti.

Aytaç tatbikatta ayrıca, ilgili harekat merkezleri, uçaklar, helikopterler, gemi ve botlar, insansız hava araçları, kara araçları ile arama kurtarma uzmanlık birimleri ve personelinin yer alacağını dile getirdi.

Tatbikatın kara safhasına her seviyede arama kurtarma koordinasyon merkezinin yanında Türkiye’den kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıklarının katılacağını ifade eden Aytaç, KKTC’den de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı unsurlarının iştirak edeceğini söyledi.

Arama kurtarma harekatının doğrudan insan hayatının kurtarılmasıyla ilgili olduğuna işaret eden GKK Komutanı Tümgeneral Aytaç, tatbikatın zamana karşı, ölümle, yaşam arasında bir yarış halinde icra edilmek zorunda olduğunu dile getirdi.

Aytaç, “KKTC, anavatanı Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği, gönül ve emel birliği içerisinde her ortamda gece ve gündüz, karada, kara sularında veya uluslararası sularda her yerde ve her zaman arama kurtarma harekatı icra etmeye hazırdır” ifadesini kullanarak konuşmasını tamamladı.

-Kara safhası

Daha sonra tatbikatın kara safhası icra edildi. Senaryo kapsamında, KKTC hava sahasında, İzmir-Ercan güzergahında uçuşu planlı bir yolcu uçağı tarafından Girne semalarında tehlike sinyali verilmesi, aynı zamanda Uydu Destekli Arama ve Kurtarma sistemi üzerinden tehlike sinyalinin Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından alınmasıyla, durumun Ercan Hava Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne bildirilmesi üzerine KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirildi.

Ardından bir arama kurtarma helikopteri, bir ambulans helikopteri, uygun Arama Kurtarma Birlikleri, sağlık personeli ve kara aracı bölgeye sevk edildi ve arama kurtarma faaliyetlerine başlandı.

Ayrıca TC Arama Kurtarma Teşkilatından da Arama Kurtarma faaliyetine destek talebinde bulunularak, teşkilat faaliyete geçirildi. Böylece arama kurtarma faaliyetine destek vermek amacıyla iki Arama Kurtarma Uçağı, bir Arama Kurtarma Helikopteri, bir İHA ve bir Arama Kurtarma Timi de olay yerine sevk edildi.

Arama kurtarma uçak ve helikopterleri kaza yapan uçağı bularak, Arama Kurtarma İhtisaslı Personeli olay bölgesine indirildi. Personel tarafından uçak bölgesinde keşif yapılarak, tespit edilen kazazedelere ilk müdahale yapıldı ve helikopterler ile tahliyeleri sağlandı. Ayrıca arama kurtarma faaliyetleri ile koordineli olarak kaza bölgesinin çevre emniyeti de alındı.

Bölgeye gelen itfaiye unsurları ise uçaktaki yangına müdahale ederek, söndürme ve soğutma işlemi yaptı. Arama kurtarma unsurları tarafından ise uçak içerisinde ve kaza bölgesinde kurtarma ve tahliye faaliyetleri yapıldı. Tespit edilen kazazedelere ilk ve acil müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı ve kurtarılan diğer yolcular ile birlikte ambulanslarla tahliyeleri sağlandı.

Alan araması sırasında AK Köpek Timi tarafından uçağın kuzeybatısında uçurum kenarında bir yaralı tespit edildi ve Sivil Savunma ekibi tarafından kurtarılan kazazede ambulans ile tahliye edildi. Dron kullanılarak, ormanlık alanda tespit edilen diğer kazazede ise helikopter tarafından kurtarıldı.

Tatbikatın tamamlanması sonrasında tatbikata katılan unsurlar selamlama geçişi de yaptı.

Son olarak Tatbikatın ardından Cumhurbaşkanı Tatar’a arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılan araç- gereçlerin tanıtımı da yapıldı.