Türk sinemasının en önemli filmlerinden “Selvi Boylum Al Yazmalım” dün akşam Türkan Şoray’ın katılımıyla Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda izlendi.

GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Girne Belediyesi ve BRTK iş birliğinde yapıldı.

Etkinliğe Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Müsteşarı Serhan Aktunç, GAÜ Kurucu Rektörü ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Latif Akça, Başkan adına Girne Belediyesi Meclis Üyesi Ali Tektan ve Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu Başkanı Hasan Taş’ın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin’in başrollerini paylaştığı filmi, Atıf Yılmaz yönetmişti. 1978 yapımlı film, Cengiz Aytmatov’un “Kırmızı Eşarplı Kavağım” adlı kısa öyküsünden uyarlanmıştı.