Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Girne Belediyesi ekiplerinin 36 saattir sahada aralıksız şekilde görev yaptığını belirtti.

Şenkul, ekiplerin yola düşen ağaçları kestiğini, hasar gören yollarda imkânlar çerçevesinde önlemler aldığını ve dağdan gelen çamurların kapattığı yağmur giderlerini açmaya çalıştığını ifade etti.

Yaşanan durumu “bizim çapımıza göre büyük bir afet” olarak değerlendiren Şenkul, sahadaki herkesin canla başla çalıştığını vurguladı.