Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Akdoğan köyünün sevilen isimlerinden Serap Özyalçın vefat etti. Özyalçın’ın bir süredir rahatsızlığı nedeniyle entübe edildiği ve bugün hayata veda ettiği öğrenildi.

Ercan Havaalanında yarım asra yakın geçmişi olan ‘Seval Cafe’ isimli iş yerinin işletmecisi iki çocuk annesi Serap Özyalçın’ın vefatı büyük üzüntü yarattı.

Güler yüzlü ve yardım severliği ile bölge insanının sevgisini kazanan Özyalçın yarın Çatalköy’de son yolculuğuna uğurlanacak.

Editör: Kıbrıs Genç Tv