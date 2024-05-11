Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacı ile Gençlik Federasyonu ile işbirliği çerçevesinde düzenlenen Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu'nun Lefkoşa etabı bugün gerçekleştirildi.

Mayıs ayı boyunca ülkenin farklı noktalarında gerçekleştirilecek olan “Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu” ikinci hafta etkinliği, Lefkoşa Sanayi Bölgesi, 3’üncü Cadde’de çöp toplama etkinliği ile devam etti.

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde saat 16.30’da başlayan maratona, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı ile Çevre Koruma Dairesi personeli de katıldı.

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren yaratılmasını ve bu bilinçle çevrenin daha fazla korunması gerektiğini söyledi.

Geçen hafta Boğaz Piknik Alanında gençlerin çöp toplama etkinliği yaptığına da değinen Ataoğlu, temizliğin ardından 3 gün geçmesiyle bölgenin yeniden çöplerle dolduğunu belirtti.

Temizlemenin bir çözüm olmadığını anlatan Ataoğlu, önemli olanın bunu korumak olduğunu söyleyerek, halkın daha fazla duyarlı olmasını istedi.

Düzenlenen yarışmalar neticesince 5 Haziran Dünya Çevre Gününde birinci gelen takımlara ödüller verileceğini anlatan Ataoğlu, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti.