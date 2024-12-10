Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) üyesi olan DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN, dün akşam, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Yunanistan ana muhalefet partisi SYRIZA-İlerici İttifak partisinin yeni Başkanı Sokratis Famellos ve heyetiyle görüştü.

Sendikalar adına KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yer alan görüşmeye, Syriza Başkan Yardımcısı Konstantinos Arvanitis, Dış İlişkiler Sorumlusu Rena Duru ve Diplomatik Danışmanı Dimitris Papayeorgiu da katıldı. Görüşmede, Kıbrıs Sorunu, Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşlık haklarına erişim konusunda yaşadığı sıkıntılar ve adanın kuzeyindeki siyasal, ekonomik ve sosyal konular ele alındı.