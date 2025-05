edavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlendi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Önder'in tabutu AKM'deki sahneye alkışlarla getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutun önüne Önder'in fotoğrafı ve çiçekler yerleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu cenaze töreni saygı duruşuyla başladı.

Kapasite nedeniyle salona alınamayan kalabalığın ise AKM'nin önünde beklediği tören, Önder'in konuşmalarının yer aldığı video gösterimiyle devam etti.

Törende konuşan Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasıyla tek bir kişi gibi olduklarını ve her yazdığı yazıyı ona okuduğunu belirterek, babasına yazdığı mektubu okudu.

Babasının benzersiz bir insan olduğundan bahseden ve aralarındaki sevgi bağına değinen Kandemir, "Şimdi öfkelenmek istiyorum, 'İki hafta sonra barış protokolü imzalanacak, sonra rahatız. Ameliyat olacağım. İki haftada ne olacak?' demene kızmak istiyorum. Açlık grevlerine, cezaevlerine, işkencelere. Bir tek kendinle ilgilenmeyişine kızmak istiyorum, yapamıyorum. Bana Kandıra Cezaevi'nden gönderdiğin bir mektup yüzünden kızamıyorum." ifadelerini kullandı.

Babasının tutmadığı hiçbir sözünün olmadığını vurgulayan Kandemir, "Barışı görmek istiyordun. Çocukların yetim kalması kalbini parçalıyordu. Sütten de ağzın hiç yanmıyordu. Bir tür barış mıydı bilmiyorum ama hastane koridorlarındaki sınıfsız, bayraksız, hüzünlü, umutlu kalabalıkta barışa benzer bir şey gördüm ben. Gözün arkada, aklın bizde kalmasın." diye konuştu.

Önder'in kardeşi Ali Önder de 2011'de ağabeyinin bir sürpriz yaparak siyasete katılmak istediğini anlatarak, "Şaşırmıştım, nedenini sordum. Şunu yapmak istiyorum dedi. 'Bu ülkede bu kanın, acının durması gerekiyor. Hiçbir malım mülküm yok, Ceren'e yaşanılabilir bir ülke bırakmak istiyorum.' Siyasete giriş gerekçesi bu oldu. Evet malı ve mülkü yok ama arkada dağlar gibi sizleri bize bıraktı. Bir muradı vardı, o da barış. Sizleri gördükten sonra gözünde kalacağını da düşünmüyorum. Bunun bir şekilde vücut bulacağına, hayata geçeceğine inancım sonsuz. Kendisi şu an burada olsaydı size şöyle bir veda ederdi, 'Sevene de sövene de selam olsun." derdi." şeklinde konuştu.

- "Bizler barışın tohumlarını fidelere dönüştüreceğiz"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise Önder hastanedeyken herkesin bir şifa nöbetinde olduğunu aktararak, sağlık emekçileri başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

Önder için yazılan pankartları ve mesajları anımsatan Hatimoğulları, "Senin hastalığın toplumda büyük bir birleştirici rol üstlendi, hastayken de toplumu birleştirdin çünkü sen ne olursa olsun bu topraklarda barışı zorladın. Türk, Kürt, Arap için tanımadığın milyonlarca insan için hapishanedeki, sürgündeki arkadaşın, yoldaşın için ve gözyaşı dinmeyen Kürt anneleri ve Türk annelerinin gözyaşı dinsin diye çaba harcadın." dedi.

Sırrı Süreyya Önder'in barışa olan inancının diri ve canlı bir şekilde durduğunu söyleyen Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Çalıştın, çabaladın ama bize hep şunu söyledin; 'Aha bu sefer olacak, aha bu sefer başaracağız, vallahi de billahi de başaracağız.' dedin. Biz de buna inanıyoruz, vallahi de billahi de hep beraber başaracağız. Sana söz, sözün asla havada kalmayacak Sırrı Hocam, sana söz bu sefer mutlaka başaracağız. Sana söz Sırrı Hocam bu mücadelede yitirdiğimiz bütün yoldaşlarımıza ve canlarımıza söz olsun, bu topraklarda bedel ödeyen, kanını akıtan herkese sözümüz olsun. Bu sefer barış mutlaka olacak. Bu topraklarda kanı, canı birbirine karışan bütün halklara söz, Sırrı Hoca'nın ve ismini zikredemediğim sayısız barış elçisinin emektarının bu topraklarda ekmiş olduğu barış tohumları mutlaka yeşerecek ve bizler barışın tohumlarını fidelere dönüştüreceğiz. Rengarenk çiçek bahçesine dönüştüreceğiz."

- "Barışı bir gün mutlaka bu topraklara, bu coğrafyaya getireceğimize inanıyorum"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Önder için 18 gün boyunca yapılan dualara bizzat şahit olduğunu belirterek, "Siirt'ten Kars'a, Tekirdağ'dan Çorum'a kadar Sırrı aslında barış mücadelesi yürütüyordu ama artık barışın bir simgesidir. Umuyorum hep birlikte, o yarım bıraktı ama bizim başarıya ulaştıracağımız ve Sırrı şahsında bütün barış mücadelesinde yaşamını yitirenlere adayacağımız barışı bir gün mutlaka bu topraklara, bu coğrafyaya getireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Bakırhan, Önder gibi bir söz ustası hakkında konuşmanın çok zor olduğunu dile getirerek, duygularını yazdığı notları okudu.

Törende, oyuncu Levent Kazak ile yönetmen Berkun Oya da birer konuşma yaparak, Önder'i çok özleyeceklerini belirttiler.

- "Bize bıraktığın emaneti gerçekleştireceğiz"

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise veda etmenin çok zor olduğunu söyleyerek, Önder'in kendisinin yoldaşı, kardeşi, sırdaşı olduğunu ifade etti.

Önder'in herkese can ve yoldaş olduğunu dile getiren Buldan, "18 gün boyunca hastanede yoğun bakım katında yaralı yüreğinle yattın ama ne oldu biliyor musun Sırrı? Sen toplumsal barışı sağladın. Her inancı, her kimliği, her kültürü bir araya getirdin. Gözün arkada kalmasın, toplumsal barış sağlandı Sırrı ama şimdi sıra büyük barışta." dedi.

Buldan, şöyle devam etti:

"Ben biliyorum ki bizi hep güzel göreceksin, çünkü senin hayallerini gerçekleştireceğiz. Bize bıraktığın emaneti gerçekleştireceğiz, hayallerini, bu ülkede yapmak istediklerini. Türk annesiyle Kürt annesiyle el ele vermeyi gerçekleştireceğiz. Sana söz Sırrı yoldaş, büyük barış bu ülkeye gelecek çünkü sen hep bunun hayallerini kurdun. Senin hayallerini gerçekleştirmek, bu ülkenin boynunun borcu olsun. Benim üzerime, benim omuzlarıma o kadar büyük bir yük yükledin ki bu yükü bütün halklarla birlikte götüreceğiz, bu ülkeye barışı mutlaka getireceğiz."

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İstanbul Valisi Davut Gül, DEM Parti'li Ahmet Türk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili, bazı sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Önder'in kızı Kandemir, konuşmaların ardından tedavisi süreci boyunca günde 3 defa babasına dinlettirdiği ve en sevdiği türkü olan Neşet Ertaş'tan Allı Turnam'ı telefonundan açarak salondakilere dinletti.

Törende, İmralı'da bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder için dün gönderdiği mesaj da okundu.

Konuşmalar sırasında duygusal anların yaşandığı törende, sık sık sloganlar atıldı. Törende, Önder'in naaşı alkış ve zılgıtlar eşliğinde omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü.