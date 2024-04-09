Ülke genelini olumsuz etkileyen sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen su taşkınlarına, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.

Ekipler tarafından, Girne Alsancak'ta iki, Karaoğlanoğlu'nda bir olmak üzere üç noktada müdahalede bulunuldu.

Lefkoşa Sanayi Bölgesi ve Dereboyu bölgesinden gelen ihbarlar değerlendirilerek gerekli kontrollerin yapılmasının ardından tehlike arz eden bir durum olmadığı tespit edildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Bölge Müdürlükleri ülke genelinde gelen ihbarları değerlendirmek üzere 47 personel ve 15 arama kurtarma aracı ile görev başında.