İskoçya ve İsrail arasında 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2025) için oynanan maç sırasında bir protestocu kendini kale direğine zincirledi.

BBC Türkçe Servisinde yer alan habere göre Glasgow şehrinin Hampden stadyumunda oynanan karşılaşmada protestocunun tişörtünün üzerinde “İsrail’e kırmızı kart” yazıyordu.

Seyircisiz gerçekleşen maç, protestocunun kendisini zincirlemesi yüzünden geç oynandı.

İki takım maç için geri döndüğünde İsrail takımı Hamas tarafından kaçırılan rehinelere ithafla “Eve Getirin” sloganının olduğu tişörtlerle sahaya çıktı.

Planlanandan 45 dakika geç oynanan maçı İskoçya 4-1 kazandı.

Stadın dışında ise Filistin bayrağı ve küçük tabutlar taşıyan protestocular vardı.

Maç oynanırken dışarıdan ıslık ve yuhalama sesleri geldi.

Küçük bir grup da karşı protesto düzenledi.

İskoçya Futbol Federasyonu, güvenlik önlemleri sebebiyle maçın seyircisiz oynanmasına karar vermişti.

Budapeşte’de oynanacak rövanş maçı da seyircisiz oynanacak.