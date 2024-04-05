Slovak Büyükelçisi Bezak, LTB Başkanı Harmancı’yı Ledra Palace Otel’deki iki toplumlu siyasi parti başkanları toplantısına davet etti

Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Martin Bezak, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etti. Görüşmede Başkan Harmancı, Büyükelçi Bezak’a belediyenin çalışmaları, uluslararası ilişkileri ve projeleriyle ilgili bilgi verirken, Bezak da uzun yıllardan beridir Slovakya Elçiliği’nin organize ettiği iki toplumlu siyasi parti başkanlarının bir araya geldiği toplantılar hakkında Başkan Harmancı’ya bilgi verdi ve bu toplantıların birine Başkanı Mehmet Harmancı’yı misafir konuşmacı olarak davet etti.

Harmancı: “AB’nin sağladığı fonların Lefkoşa’nın iki tarafına da eşit dağılmaması en önemli sorundur”

Başkan Harmancı görüşmede dış kaynaklı altyapı projeleri ve ihale süreçleri hakkında Bezak’a bilgi aktarırken en önemli zorluğun dış kaynaklı fonların Kıbrıslı Türklere az ayrılması olduğunu kaydetti. Harmancı, AB’nin sağladığı fonların Lefkoşa’nın iki tarafına da eşit dağılmaması en önemli sorun olduğunun da altını çizdi.

LTB’nin uluslararası arenada yürüttüğü etkin diplomasiyi anlatıldı

Başkan Harmancı ayrıca LTB’nin kuruluşundan itibaren tanınmışlık konuları ve belediyenin girişimleri ile ilgili de bilgi verirken, Belediyenin şu anda uluslararası arenada sahip olduğu üyeliklerden ve çeşitli ülkelerle olan temaslarından da bahsetti.