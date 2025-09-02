Çatalköy bölgesinde faaliyet gösteren sugar boxing acedemy sports performance centre da bulunan boks ögrencilerine Darkın Erziyan Sokak dövüşü eğitimi verdi.

Sokak dövüşünde tanınmış isimlerden Darkın Erziyan Kıbrıs’a eğitim vermek için geldi.

Bu kapsamda Çatalköy bölgesinde faaliyet gösteren sugar boxing acedemy sports performance centre da bulunan boks ögrencilerine sokak dövüşü ile ilgili uygulamalı bilgiler verdi.

Darkın Erziyan Kıbrıs Genç TV mikrofonlarına yaptığı açıklamada sokak dövüşüne nasıl başladığını anlattı ve Kıbrıs’a sokak dövüşüne dair bilgiler vermek için geldiğini dile getirdi.