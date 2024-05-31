Sol Hareket Eğitim Komitesi, dün Karşıyaka-Vasilya Merkez İlkokulu'nda bazı sınıfların tavanlarının çöktüğüne ilişkin basına yansıyan haberler üzerine açıklama yaptı.

Sol Hareket’ten yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na, öğrencilerin tepelerine çökme riski taşıyan binalarla ilgili ne yapılması planlandığı soruldu.

Güvenli eğitim ortamı konusunda hükümetin eksik kaldığı, devlet yetkililerinin “sorunu görmediği ve görmek istemediği” savunulan açıklamada, “Çöken aslında bir okul binasının tavanı değil, muktedirin ahlakıdır.” ifadeleri kullanıldı.