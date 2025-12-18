SoloTürk’ün kurucu kaptanı Murat Keleş, davetli olarak bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’yi ziyaret etti.

Ziyarette, Genç TV Rotam 360 programının yapımcı ve sunucusu İzzet Derkan da Murat Keleş’e eşlik etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede Murat Keleş, Kıbrıs’ta bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, nazik ziyaretlerinden dolayı Murat Keleş’e teşekkür ederek, SoloTürk’ün Türk milletinin gururu olduğunu vurguladı. Ziyaret, medya, havacılık ve milli değerler üzerine yapılan sohbetlerin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.