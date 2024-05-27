İtfaiye Teşkilatı 20-26 Mayıs tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 15 yangın ve 20 özel servis olayı meydana geldiğini bildirdi.

İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre, yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı 1 milyon 182 bin 100 TL oldu.

Yangınların muhtemel sebeplerinde, elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması, kişi veya kişiler tarafından yakma, rüzgârın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması, kaynak makinesiyle çalışma yapıldığı sırada çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrolden çıkması ve ekmek fırınından çıkan kıvılcımların tahtaları tutuşturması sonucu olarak yer aldı.

-“Zamanında tedbir almak yangını söndürmekten daha kolaydır”

Bu arada, İtfaiye Teşkilatı “Zamanında tedbir almak, yangını söndürmekten daha kolaydır” diyerek yangınlara karşı alınması gerekli tedbirleri açıkladı.

Yangınlara karşı alınacak önlemler şu şekilde sıralandı:

“Tamamen söndüğünden emin olmadan, sigara izmaritlerini çöp bidonları içerisine, yol kenarlarına, ormanlık alan ve araziler ile yanabilecek madde ve malzemeler üzerine atmayınız.

Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ayrıca, kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını aramanız önemle rica olunur.

Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları budanmalı ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımı kesilmeli, alt kısmındaki kuru otlar temizlenmeli ve yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulmalıdır.

Ev ve işyerlerimizde kullandığımız çoklu prizlerde, fazla akım tüketen cihazların (ütü, buzdolabı ve fön makinesi vb.) aynı anda kullanılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız.

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde meydana gelecek olan yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olmasını önlenecektir.

Araçlarınızın içerisinde ve evlerinizde, kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Mangal veya fırın yakılacağı zaman, çevredeki kuru otların temizlenmesi ve kolay yanabilecek maddelerin (tahta, kumaş, kereste v.b.) mangal veya fırından uzakta olması gerekmektedir.

Spiral makinesi, kaynak makinesi veya oksijen kaynağı ile çalışma yapılacağında, çevrede yangına sebep olabilecek malzemeler temizlenmeli ve yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulmalıdır.

İşyeri ve konutunuzu yangın riskine karşı sigortalamanız halinde, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

Duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”