SOS Çocukköyü Derneği, ailelerin duygusal ve sosyal dayanıklılığını artırmak amacıyla ücretsiz grup çalışmaları düzenlediği bildirildi.

SOS Çocukköyü Derneği’nden verilen bilgiye göre, SOS’in yürüttüğü Aile Güçlendirme Programı (AGP) kapsamında, 2025 yılı boyunca halka açık ve ücretsiz “Aile Destek Toplantıları” grupları için başvurular sürüyor. Farklı aile yapılarına ve deneyimlerine hitap eden tematik gruplar, Sosyal Hizmet Uzmanı Sevgi Özbarışçı ve Psikolojik Danışman Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem liderliğinde yürütülecek.

Her grup, 5 ile 15 katılımcıdan oluşacak şekilde planlanarak kapalı grup yapısında ilerleyecek. Toplantılar, SOS Çocuk Köyü bünyesindeki Duygu Atölyesi’nde, ay boyunca farklı temalarla Katılımı ücretsiz olacak toplantılar için kayıt zorunluluğu var.

Program hakkında detaylı bilgi ve kayıt için 90 548 830 04 49 numaralı telefon ve [email protected] e-posta adresi kullanılabiliyor.

-Yaklaşan Grup Bilgileri…

Sağlıklı İnternet Kullanımı (Başvuru: 27–30 Mayıs | Toplantılar: 3–10–17 Haziran)

Güncel Hayat Koşullarında Aile Kalabilme (Başvuru: 2–4 Haziran | Toplantılar: 5–12–19 Haziran)

Çocuklarımıza Sınır Koyma (Başvuru: 1–5 Eylül | Toplantılar: 12–19–26 Eylül)

Günümüzde Tek Ebeveyn Olmak (Başvuru: 22–26 Eylül | Toplantılar: 2–9 Ekim)

Şiddet Mağdurlarına Yönelik Destek (Başvuru: 27–31 Ekim | Toplantılar: 6–13 Kasım)