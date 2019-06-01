Dr.Küçük Stadı sil baştan ekiliyor

Ülkemizde en iyi statların başında gelen Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda zemin sıfırdan yenileniyor.

KKTC Spor Dairesi Mağusa Şube Amirliği girişimciliğinde bugün sabah Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’nın zeminde sıyırma ile birlikte delme işlemi yapılarak toprağın havalandırılması sağlandı.

Daha sonra ise zemin üzerine kumlama yapılıp çim ekimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 ay sonra sahanın eski halinden daha iyi bir zemine sahip olması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Mağusa Türk Gücü, sezonun tamamında ise Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü ev sahibi karşılaşmalarını Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda oynamıştı.