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EURO 2020, 2021 yılına ertelendi

EURO 2020, 2021 yılına ertelendi
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Norveç Futbol Federasyonu, resmi web sitesi ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu yaz gerçekleştirilmesi planlanan EURO 2020'nin, tüm düyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemik" ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle 11 Haziran 2021 - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020, 15:58
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