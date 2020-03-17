Norveç Futbol Federasyonu, resmi web sitesi ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu yaz gerçekleştirilmesi planlanan EURO 2020'nin, tüm düyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemik" ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle 11 Haziran 2021 - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanmasının kararlaştırıldığını duyurdu.Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020, 15:58
EURO 2020, 2021 yılına ertelendi
- Spor
- 17 Mart 2020 Salı 14:57
- Kıbrıs Genç Tv
1 İş insanlarından örnek davranış 2 Almanya'da bulunan Türkleri taşıyan ilk uçak... 3 Seçimin 6 ay ertelenmesi için Meclis çalışma... 4 Sağlık Bakanlığı: "8 pozitif vaka haberleri... 5 Çin'den önemli bir haber 6 Değirmenlik Belediyesi, hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerini... 7 Fırsatçı işletmelere karşı denetimler 8 Ercan'da önlemler 9 KSP: "İki tarafın idari otoriteleri arasında... 10 Engellilerin yoklama bildirgeleri süresi uzatıldı
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