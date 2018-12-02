Futbol liglerinde alınan sonuçlar

SÜPER LİG
Doğan Türk Birliği: 1 - Mağusa Türk Gücü: 1
Gönyeli: 3 - Binatlı : 1
Esentepe: 1 - Çetinkaya: 0
Baf Ülkü Yurdu: 0 – Lefke : 2
Girne Halk Evi: 1 Küçük Kaymaklı:1
Gençlikgücü: 0 Merit Alsancak Yeşilova:2
Gençlerbirliği: 1 Türkocağı:1
Yarın (18.00)
Yenicami - Cihangir
BİRİNCİ LİG
Yalova: 1 – Akova: 0
Değirmenlik: 0 - Yeniboğaziçi: 5
Maraş: 2 – Bostancı Bağcıl: 6
Karşıyaka: 4 – Çanakkale: 2
Mesarya: 4 - Doğancı: 0
Hamitköy: 4 Mormenekşe:1
Ozanköy: 0 Göçmenköy:2
Yonpaş Dumlupınar: 0 Düzkaya:2