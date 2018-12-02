Futbol liglerinde alınan sonuçlar

Futbol liglerinde alınan sonuçlar

SÜPER LİG

Doğan Türk Birliği: 1 - Mağusa Türk Gücü: 1

Gönyeli: 3  - Binatlı : 1

Esentepe: 1  - Çetinkaya: 0

Baf Ülkü Yurdu: 0 – Lefke : 2

Girne Halk Evi: 1 Küçük Kaymaklı:1

Gençlikgücü: 0 Merit Alsancak Yeşilova:2

Gençlerbirliği: 1 Türkocağı:1

Yarın (18.00)

Yenicami - Cihangir

BİRİNCİ LİG

Yalova: 1 – Akova: 0

Değirmenlik: 0 - Yeniboğaziçi: 5

Maraş: 2 – Bostancı Bağcıl: 6

Karşıyaka: 4 – Çanakkale: 2

Mesarya: 4  - Doğancı: 0

Hamitköy: 4 Mormenekşe:1

Ozanköy: 0 Göçmenköy:2

Yonpaş Dumlupınar: 0 Düzkaya:2

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