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Gururlandıran başlangıç

Gururlandıran başlangıç
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Konya’da düzenlenen U16 Türkiye Bölgesel Basketbol Şampiyonası’na katılan KKTC U 16 Kız Takımı, ilk gün maçında önemli bir galibiyete imza attı. Türkiye Kadın Basketbolunun ekol takımlarından olan Kayseri Bellona Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) U16 takımı ile karşılaştı. A Grubu’nda yer alan maçı uzatmalarda 64-56 kazanan takımımız şampiyonaya alkışlanan bir galibiyetle girmeyi de başardı. Kayseri Bellona AGÜ galibiyeti ile grup maçlarına başlayan takımımız, Mersin İnanç ve Basketbol Kayseri takımları ile oynayacağı maçları beklemeye başladı.

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