Hentbolun süper kadınları kim olacak?

KKTC Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu İşbirliğinde gerçekleşecek olan Kadınlar Süper Kupa finali yarın (7 Mart Perşembe) akşamı oynanacak. Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonu’nda oynanacak Kadınlar Süper Kupa finalinde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ-DİGEM) takımları karşı karşıya gelecek.

Hentbol Kadınlar Süper Kupa finali saat 18.00’da başlayacak ve maçın tüm geliri, lösemi teşhisi konan Yenicami Akademi sporcusu Demir Müezzinler’in tedavisi için bağışlanacak. Minik Demir’in ailesinden ve Kaymakamlık’tan gerekli izni alan Hentbol Federasyonu yönetimi geçtiğimiz hafta 10 TL’lik maç biletlerini satışa çıkarmıştı ve maç saatinde de salon kapısında bilet satışını sürdürerek Kadınlar Süper Kupa finalini daha anlamlı kıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Kupa finali öncesinde DAÜ DİGEM ve YDÜ hentbol takım antrenörleri görüşlerini açıkladı.

DAÜ DİGEM EKSTRA MOTİVE OLDU

DAÜ DİGEM Antrenörü Osman Çelebi final maçı öncesi yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Takım olarak iyi hazırlandık. Hentbol severlere güzel bir maç izletmeye hazırlanıyoruz. Bizim için kupa değerinin yanında bu yıl farklı bir de boyutu var. Maçı küçük kardeşimiz Demir Müezzinler için oynuyoruz. Federasyon olarak sosyal bilincimizin yüksek olması bizi ekstra motive etmiştir. Bu sebeple tüm hentbol severleri perşembe akşamı oynayacağımız bu güzel karşılaşmaya davet etmek istiyorum. Bu güzel organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

“YAKIN DOĞU HER ZAMAN KAZANMAK İSTER”

YDÜ Antrenörü Çiler Demirtay maç öncesi yaptığı açıklamada Süper Kupayı kazanmak istediğini belirtti. Demirtay şöyle konuştu:

“Karşımızda bu yıl iyi bir kadro oluşturmuş rakip var. Hedefimiz kupayı müzemize getirip lig öncesi iyi bir motivasyon yakalamak. Bizim kadromuzda da iyi oyuncular var ve takımımıza güveniyorum. Yakın Doğu her zaman kazanmayı arzulayan bir takımdır ve Süper Kupayı da kazanmak istiyoruz.

Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaptık. Ayrıca bağış kampanyası başlatarak minik Demir'e destek veren duyarlılık gösteren Federasyonumuza ve yetkililerine de teşekkür ederim.”