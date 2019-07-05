İskele'de yarı final heyecanı

29 Haziran’dan bu yana Larnaka Gençler Birliği SK, İskele Trabzon SK, Mehmetçik SK, Değirmenlik SK, Yarköy Pamukkale SK ve Kaplıca SK’nın mücadele ettiği Mehmet Berkel Anı Turnuvası’nda sona yaklaşıldı. Dün akşam (4 Temmuz) yarı final heyecanı yaşandı, yine nefesler tutuldu. Larnaka Gençler Birliği SK ile Kaplıca SK, Değirmenlik SK ile 1461 İskele Trabzon Spor Kulübü yarı final maçlarında karşılaştılar.

FİNALE YÜKSELEN İLK TAKIM KAPLICA OLDU

Festivali kapsamında bu yıl Mehmet Berkel anısına düzenlenen anı turnuvasında son viraja girildi. 29 Haziran’da başlayan turnuvada dün akşam yarı final karşılaşmaları vardı. İlk karşılaşma Larnaka Gençler Birliği SK ile Kaplıca SK arasında yaşandı. Turnuvaya iddialı başlayan Larnaka Gençler Birliği, rakibi Kaplıca SK’nin uzatmalarda attığı 1 golle final heyecanı yarım kaldı. 6-6 berabere biten maç, uzatmalarda Kaplıca SK’nin bulduğu 1 golle 7-6 tamamlandı.

DEĞİRMENLİK SPOR KULÜBÜ DE FİNALDE

Dün akşam oynanan bir diğer karşılaşma ise Değirmenlik SK ile 1461 İskele Trabzon SK arasındaydı. Değirmenlik, rakibini farklı yendi. 16-1 biten karşılaşmada yüzü gülen taraf Değirmenlik oldu. Rakibi 1461 İskele Trabzon SK, Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarında 3.’lük için mücadele edecek.

FİNAL KARŞILAŞMASI 7 TEMMUZ’DA

Mehmet Berkel anı turnuvası 7 Temmuz’da oynanacak final karşılaşmasıyla son bulacak. 29 Haziran’dan bu yana birincilik için ter döken 6 takımdan 2’si finale yükselmeye hak kazandı. Rakiplerini geride bırakmayı başaran Kaplıca SK ile Değirmenlik SK, 7 Temmuz Pazar günü saat 21.00’da İskele Belediyesi Spor Tesislerinde 1.’lik için ter dökecek. Turnuvanın 3.’lük maçı ise saat 20.00’da 1461 İskele Trabzon SK ile Larnaka Gençler Birliği SK arasında oynanacak.