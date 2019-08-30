KTSYD Kupası sahibini buluyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından her yıl yeni futbol sezonu öncesi düzenlenen KTSYD Kupası yarın oynanacak. KKTC Telsim’in (VMOL) desteklerin ile düzenlenen kupa mücadelesinde Süper Lig ekipleri Merit Alsancak Yeşilova ile Çetinkaya Türk Spor Kulübü karşı karşıya gelecek.

Her sezon öncesi müsabakada yer alan takımlar adına ilk ciddi sınav niteliği taşıyan kupa bu yıl 33’üncü kez düzenlenecek. Karşılaşma Atatürk Stadı’nda saat 18.00’de başlayacak. Girişin ücretsiz olacağı karşılaşma BRT’den naklen yayınlanacak.

Hakemler belirlendi

KTSYD Kupası’nda orta hakem olarak Utku Hamamcıoğlu görev yapacak. Hamamcıoğlu’nun yardımcı hakemli görevlerini ülkemizin iki kadın hakemi Sabriye Atikoğlu ve Emine Yarkın üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Evren Karademir görev yapacak.

33’üncü kez oynanacak

Bu yıl 33’üncü kez oynanacak olan KTSYD Kupası’nı son kazanan ekip Mağusa Türk Gücü olmuştu. Geçtiğimiz yıl Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği arasında Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 eşitlikle sonuçlanmış, seri penaltı atışları sonunda rakibine 6-5 üstünlük kuran taraf Mağusa Türk Gücü kupaya uzanan taraf olmuştu.

Bugüne kadar oynanan KTSYD Kupası’nın kazanan ekipler şu şekilde:

15 Eylül 1985: Küçük Kaymaklı

14 Eylül 1986 Baf Ülkü Yurdu

6 Eylül 1987: Baf Ülkü Yurdu

25 Eylül 1988: Baf Ülkü Yurdu

24 Eylül 1989: Doğan Türk Birliği

22 Eylül 1991: Baf Ülkü Yurdu

20 Eylül 1992: Doğan Türk Birliği

26 Eylül 1993: Gönyeli

25 Eylül 1994: Yalova

1 Ekim 1995: Çetinkaya, Gençler Birliği, Baf Ülkü Yurdu

27 Ekim 1996: Gönyeli

21 Ekim 1997: Lefke, Yenicami, Akıncılar

25 Ekim 1998: Mağusa Türk Gücü

23 Ekim 1999: Gönyeli, Dumlupınar, Türk Ocağı, Binatlı

8 Ekim 2000: Esentepe

30 Eylül 2001: Yenicami, Çanakkale

29 Eylül 2002: Baf Ülkü Yurdu

28 Eylül 2003: Türk Ocağı

9 Ekim 2004: Küçük Kaymaklı

2 Ekim 2005: Yenicami

23 Eylül 2007: Küçük Kaymaklı

12 Ekim 2008: Gönyeli

26 Eylül 2009: Doğan Türk Birliği

18 Eylül 2010: Doğan Türk Birliği

11 Eylül 2011: Yenicami

15 Eylül 2012: Küçük Kaymaklı

13 Eylül 2013: Yenicami

13 Eylül 2014: Küçük Kaymaklı

12 Eylül 2015: Doğan Türk Birliği

10 Eylül 2016: Binatlı

9 Eylül 2017: Küçük Kaymaklı

9 Eylül 2018: Mağusa Türk Gücü