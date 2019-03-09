Lider, yoluna devam ediyor

Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yapılan maçta Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Medipol Başakşehirli oyuncu Robinho (70) gol sevinci yaşarken, Fenerbahçeli Jailson Siqueira (32) üzüntü yaşadı.

İlk yarı

2. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Zajc'ın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Eljif Elmas'ın ceza sahasına girer girmez şutunda, kaleci Mert iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

16. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Orta sahada topu kapan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe ceza sahasına hareketlenen Robinho'ya pasını attı. Robinho'nun sağ çaprazdan yerden şutunda, kaleci Volkan Demirel topu ayaklarıyla uzaklaştırdı. Boşta kalan topa Visca gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

19. dakikada ev sahibi takım öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sol kanatta, Tolgay Arslan'ı iki kez çalımladıktan sonra yaptığı ortada Volkan Demirel'in tokatladığı top altıpasa düştü. Boşta kalan topa yakın mesafeden Robinho dönerek vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

21. dakikada Zajc'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Eljif Elmas penaltı noktası önünde topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne yaklaştı. Moses'ten aldığı pasla sağ kanattan ceza sahasına giren Isla'nın ortasında, Zajc penaltı noktası önünde kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

62. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan arka direğe ortasında, Soldado meşin yuvarlağa gelişine vurdu, yere de çarpan topu kaleci Mert ayaklarıyla kurtardı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

69. dakikada Mossoro orta sahada topu kaptı ve sağ kanattan bindiren Visca'ya pasını gönderdi. Visca da bekletmeden ceza sahası içinde boş pozisyondaki Robinho'ya yerden pasını attı. Brezilyalı oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

73. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Attamah'ın hatalı geri pasında araya giren Soldado, kaleci Mert'in üzerinden topu aşırttı ve boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 1-1.

76. dakikada Fenerbahçe ikinci golüne çok yaklaştı. Sol kanatta rakibinden kurtulan Hasan Ali Kaldırım, Soldado ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Hasan Ali altıpas önünde boş pozisyondaki Zajc'a pasını attı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top üstten auta gitti.

83. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha öne geçti. Fenerbahçe ceza sahası önünde topla buluşan Visca, ceza sahası içine hareketlenen Mossoro'ya pasını gönderdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta, kaleci Volkan Demirel'i geçen topa kale çizgisi önünde Napoleoni ayak koydu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.

90+3. dakikada Mehmet Ekici'nin sol kanattan yaptığı ortada top savunmaya da çarparak yükseklik kazandı. Soldado'nun altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2019, 22:26