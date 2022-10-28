Nazım topcan’a ziyaret

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Başkanı Niyazi DemirelL ve Başkan Yardımcısı Ümit Nusret tarafından Nazım Topcan’a nezaket ziyaretinde bulunuldu.

Ziyarette KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel yaptığı konuşmada, Nazım Topcan’ın babası Ahmed Sami Topcan’ın Kıbrıs Türkünün özgürlük mücadelesinde bir devlet adamı olarak ve Kıbrıslı Türklerde sporun gelişmesinde bir spor adamı olarak büyük hizmetleri olduğunu, böylesi değerleri Kıbrıs Türk gençliğine unutturmamak ve anlatmak için Federasyon tarafından her yıl geleneksel olarak şampiyona düzenlediklerini söyledi.

Nazım TOPCAN yaptığı konuşmada, KKTC Kickboks ve Muaytahai Federasyonu tarafından her yıl Ahmed Sami TOPCAN adına geleneksel olarak düzenlenen Şampiyonanın anlamlı olduğunu söyleyerek yapılan nazik ziyaret için teşekkür etti ve Federasyona bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Federasyon Başkan Yardımcısı Ümit Nusret’in de hazır bulunduğu ziyaret sırasında, Federasyon Başkanı Niyazi Demirel tarafından Nazım Topcan’a bu yıl Mayıs ayında düzenlenen 5. Ahmed Sami Topcan Kickboks Şampiyonası anısına plaket takdiminde bulunuldu.