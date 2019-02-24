Tenis'te Yeni Başkan, Hasan Gazioğlu

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

2019 yılı olağan genel kurul toplantısı kulüp ve temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşirken genel kurulda 2018 yılı faaliyet raporu ve mali rapor oy birliği ile onaylandı.

Federasyon başkalık seçimine tek aday giren Hasan Gazioğlu başkanlığa seçilirken, Rağıb Ratib’ten görevi devraldı ve ekibini de açıkladı.

Yönetim Kurulu şu üyelerden oluştu:

Hasan Gazioğlu – Başkan

Sercan Erozan – Asbaşkan

Amber Ciddi Arabacı – Genel Sekreter

Çağakan Kansu – Senior ve Plaj Tenisi Sorumlusu

Murat Yiğit – Hakem İşleri Sorumlusu

Çağın Öztenay – Avukat

Erdem Yıldız – Muhasip Veznedar

Hüseyin Kansu – Sosyal İlişkiler Sorumlusu

Celal Gücel – Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

Ceza Kurulu

Çağın Öztenay, Hüseyin Eser ve Evren Mürsel