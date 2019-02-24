Tenis'te Yeni Başkan, Hasan Gazioğlu

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.
2019 yılı olağan genel kurul toplantısı kulüp ve temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşirken genel kurulda 2018 yılı faaliyet raporu ve mali rapor oy birliği ile onaylandı.
Federasyon başkalık seçimine tek aday giren Hasan Gazioğlu başkanlığa seçilirken, Rağıb Ratib’ten görevi devraldı ve ekibini de açıkladı.
Yönetim Kurulu şu üyelerden oluştu:
Hasan Gazioğlu – Başkan
Sercan Erozan – Asbaşkan
Amber Ciddi Arabacı – Genel Sekreter
Çağakan Kansu – Senior ve Plaj Tenisi Sorumlusu
Murat Yiğit – Hakem İşleri Sorumlusu
Çağın Öztenay – Avukat
Erdem Yıldız – Muhasip Veznedar
Hüseyin Kansu – Sosyal İlişkiler Sorumlusu
Celal Gücel – Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
Ceza Kurulu
Çağın Öztenay, Hüseyin Eser ve Evren Mürsel