Zafer Kupası heyecanı yaşandı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile düzenlen en Zafer Kupası Taekwondo Karate Aikido Budo Martıalarts Çiftler Hyong/Pumse Şampiyonası dün (Salı) Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Aşırı sıcağa rağmen lisansları 2022 yılı vizeli bay ve bayan sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içersinde geçti.
Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon başkanı, Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler Öykü Ergin, Elena Pakovama, Ana Tüysüz ve namzet hakemleri yönettiler
BAYANLAR çiftler Hyong/Pumse Müsabaka sonuçları
1.Kategori:1.Nedime Su Darendeli2.Zehra Bilge Bayram
2.Kategori:1.Elf Baştaş2.Mualla Çelk
3.Kategori:1.Zehra Naz Ağan2. Defne Karam
4.Kategori:1.Zeynep Keskin2.Rabia Tarım
5. Katagori1.Gülşah Erfinike2.Deniz Sevinç
ERKEKLER çiftler Hyong/Pumse Müsabaka sonuçları
1.Kategori:1.Özkay Ramiz2.Oğulcan Doğan
2.Kategori:1.Abdullah Baştaş2.Şakir Atınç Yağızsoy
3.Kategori:1.Çetin Çiftsüren2.Barış Erfinike
4.Kategori:1.Ata Mehmet Aslan2.Mustafa Yalçın
5.Kategori:1.Nikita Gordeev2.Arda Altuntaş
6.Kategori:1.Emrullah Baştaş 2.MatevGumada