Göçmenköy Kulübü başkanı Ersan Karataş’ın babası Şükrü Karataş toprağa verildi.
Göçmenköy’ün tanınmış simalarından, sevilen insan Şükrü Karataş’ın hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu.
Şükrü Karataş’ın cenazesi İsmail Sefa Caminde kılınan öğle namazından sonra Lefkoşa Kabristanlığında defnedildi.
Şükrü Karataş’ın cenazesine ailesinin yanı sıra spor camiası, bazı siyasiler ve sevenleri katıldı.
Şükrü Karataş, son yolculuğuna uğurlandı...
Göçmenköy Kulübü başkanı Ersan Karataş’ın babası Şükrü Karataş toprağa verildi.
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