Suriye'de çöken Baas rejiminin Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, Beşşar Esed ve Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın dün geceden bu yana nerede olduğunu bilmediğini açıkladı.

Suriye'de Esed rejimi karşıtı silahlı grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve rejimin çökmesinin ardından, Esed'in nerede olduğu belirsizliğini koruyor.

Suudi Arabistan televizyon kanalı Al-Arabiyya'ya konuşan çöken rejimin Başbakanı Celali, Esed ve Abbas'ın dün geceden bu yana nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

Celali, dün gece geç saatlerde Esed ile iletişimini kaybettiğini ifade etti.

Bu arada uluslararası basında Esed'in ülkeden ayrıldığına ilişkin çeşitli iddialara yer verilirken, Rusya ya da bazı Orta Doğu ülkelerine gitmiş olabileceği yönünde teyit edilmemiş bilgiler paylaşıldı.

Dünya genelinde binlerce kişi de son günlerde uçuş takip programları üzerinden Şam ve Lazkiye'ye yapılan ve buradan kalkan uçakların rotasını takip etmeye çalıştı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye’deki 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor. Rejim karşıtı silahlı gruplar, Humus kent merkezine hakim oldu. Suriye'de rejimin çöküşü başkent Şam'da tekbirlerle kutlandı. Irak, Şam Büyükelçiliğini tahliye etti. Irak Hava Yolları, "Suriye'deki gelişmelerden dolayı" Bağdat-Beyrut seferlerini askıya aldı. Trump, çöken rejimin devrik lideri Esed'in Rusya'nın yardımını alamadığı için Suriye'den kaçtığı yorumunu yaptı.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.

Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esed rejimi 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.