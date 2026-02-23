Irak, Suriye'nin Haseke vilayetinde kapatılan Hol Kampı'ndan 22 bin kişiyi ülke topraklarına kabul ettiğini duyurdu.

Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Irak Milli Güvenlik Müsteşarlığında Stratejik İşler Danışmanı Said el-Ceyyaşi, Hol Kampı'nın tümüyle boşaltıldığını söyledi.

Kamptan 5 bin 600'den fazla aileden oluşan 22 bin kişinin 32 ayrı kafile halinde Irak'a nakledildiğini belirten Ceyyaşi, transfer sürecinin Irak Milli Güvenlik Müsteşarlığı ve diğer bazı kurumların koordinasyonunda güvenli şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Hol Kampı'nın tahliyesinin başarıyla büyük ölçüde tamamlandığını kaydeden Ceyyaşi, Irak'a nakledilecek son bir kafilenin kaldığını ifade etti.

Ceyyaşi, kamptan getirilen ailelerle ilgilenmek üzere uluslararası, ulusal ve hükümet düzeyinde dört teknik grubun görev yaptığını belirtti.

Irak Yüksek Yargı Konseyinin bu gruplardan birine liderlik ettiğini aktaran Ceyyaşi, Göçmen ve Çalışma bakanlıklarının da birer gruba öncülük ettiğini söyledi.

Ceyyaşi, söz konusu grupların çocukların korunması, hukuki işlemler ve rehabilitasyon alanlarında da çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Suriye'nin Haseke ilinde, geçen ay düzenlenen operasyonla terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarılan Hol Kampı'nın boşaltıldığı bildirilmişti. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Fadi el-Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hol Kampı'nda kalan son kişilerin de tahliye edildiğini söylemişti.

- Hol Kampı

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle başlayan çatışmalardan kaçanlar için kurulan Hol Kampı, Suriye'nin doğusundaki Haseke ilinde yer alıyordu.

Terör örgütü YPG, bu kampta terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyordu.

YPG, uzun yıllar bu kampı, yabancı devletler tarafından muhatap alınmak için bir tür diplomasi aracı olarak kullanmıştı.