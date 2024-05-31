Mühendisleri Odası (GMO) ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) iş birliğinde “1 Haziran Dünya Süt Günü” kapsamında bugün “Süt Sektöründe Güvenli ve Kaliteli Üretim” konulu konferans düzenledi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) tarafından yapılan açıklamaya göre KTSO’de yer alan konferansın açılışında sırasıyla GMO Başkanı Beste Oymen, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SUİB) Başkanı Mahmut Erden, Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Erkut Uluçam, KTSO Genel Sekreter Yardımcısı İzzet Adiloğlu, KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş konuşma yaptı.

-Oymen: “Süt dünyada en çok üretilen ve en değerli tarım ürünlerinden birisidir”

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen konuşmasında, dünyada en çok üretilen ve en değerli tarım ürünlerinden birisi olan sütün, insanoğlunun beslenmesinde vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu belirtti. Beste Oymen, yüksek enflasyon ile sürekli artan yem, enerji ve işçilik fiyatlarının üreticilerin finansal sorunlar yaşamasına sebep olduğunu ifade ederek, değişen iklim koşullarının, hayvan refahını ve süt verimini olumsuz etkilediğini söyledi. Oymen, bu sebepler nedeniyle süt ve süt ürünlerinin fiyatlarının da diğer gıda ürünleri gibi arttığını, çoğu insan temel bir gıda olan süte dahi erişemez hale geldiğini vurguladı. GMO Başkanı Beste Oymen, üretimdeki dalgalanmalardan kaynaklı fiyat değişimlerini düzenlemek adına yapılması gerekenleri de anlattı.

-Uluçam: “Et meselesi, süt meselesi, ot meselesidir”

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam da konferansın açılışında yaptığı konuşmada, sütün protein kaynağı açısından insan yaşamının en başında gelen ürünlerden biri olduğunu söyledi. Sütün hayvancılık, hayvancılığın da yem üretimi ile olan bağını anlatan Erkut Uluçam, yem üretiminde suyun önemine değindi. Uluçam, kaba yemi üretmede büyük bir potansiyelin olduğunu belirterek, Tarım ve Doğal Bakanlığı dahil tüm paydaşlara çağrıda bulundu ve “belediyelerin verdiği atık su kaba yem üretiminde kullanılmalıdır” dedi. ZMO Başkanı Erkut Uluçam, 1954 yılında Türkiye’de dönemin Tarım Bakanı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kürsüde “et meselesi, süt meselesi, ot meselesidir” şeklinde ifade ettiğini belirterek, “Ot meselesi çözülmezse tarımda ilerlemek mümkün olmaz” dedi.

-Aysal: “Üretimde nitelik ortaya koymalıyız. Yaşanan sorunların sebepleri ortadan kaldırmak için bilimi merkeze alıp birlikte çalışmalıyız”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Seran Aysal ise Hayvancılar Birliği’nin gerçekleştirdiği eylemin yaşanan sonuçlar üzerinden tartışılan bir eylem olduğunu ifade ederek, eylemin sebeplerinin pek tartışılmadığını, ayrışma ve ötekileştirme üzerinden tartışma yaşandığını söyledi.

Aysal, bu sorunlar bugün yaşanıyorsa ortada ciddi bir problemin olduğunu kaydederek, öncelikle bunu tespit edip kabullenerek çalışmalara başlanması gerektiğinin üzerinde durdu. Genel Başkan Seran Aysal şöyle devam etti:

“Üretimde nitelik ortaya koymalıyız. İhtiyacımız olan nitelik nedir? O niteliği nasıl en uygun fiyata verebileceğimizi değerlendirmemiz gerekir. Ucuzluk göreceli bir kavramdır altı doğru doldurulmalıdır. Kuzey Kıbrıs olarak enflasyonun etkisini azaltabilmemiz düşük ihtimaldir ama pahalılığa sebep olan unsurları ortadan kaldırarak, pahalılık ile mücadele edebiliriz.”