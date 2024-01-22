Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), reçete soruşturması sürecinde mesleklerine ve saygınlıklarına yapılan saldırılardan dolayı kızgın ve öfkeli olduklarını yineleyerek, hastaların ilaçlarını ceplerinden ödeyip parasını aylar sonra almayı beklemek zorunda bırakıldığı yeni sistemi de "fiyasko" olarak niteledi.

Eczacı ve tabiplere yönelik tavrından dolayı özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını eleştiren meslek örgütleri, Sosyal Sigortalar Dairesi'nde soruşturma başlatılmaması da eleştirildi.

Tabipler ve Eczacılar Birlikleri tarafından yapılan ortak açıklamada, hekimler ve eczacıların tarih boyunca güven duyulan, inandırıcı, sözüne itimat edilen, aydın, ilerici ve toplumun kendinin ve sevdiklerinin canlarını emanet ettiği kişiler olduğuna işaret edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun hekimler ve eczacılarla ilgili tavrının “kabul edilebilir olmadığı” ifade edilen açıklamada, "Bu süreçte, yanlış adımlar atmış, şeffaf davranmamış, Sosyal Sigortalar Dairesi içerisinde polis tarafından bir soruşturma yapılmadığı halde ilk TV programında yapıldığını ileri sürerek kamuoyunu yanıltmıştır. Attığı yanlış adımlar nedeni ile halkın sosyal sigortadan reçete almasını engellemiş, yasanın kendisine verdiği sorumluluğu ve görevini yapmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Bakanın bu süreçte, kamuoyunu yanılttığı ve yanlış adımlar attığı öne sürülen açıklamada, “4 ayın sonunda sunduğu sistem tek kelimeyle fiyaskodur. Hastalarımız ilaç paralarını ceplerinden ödeyip parasını aylar sonra almayı beklemek zorunda bırakılmıştır” denildi.

Bakanın yapması gerekenin “bulunduğu makamın ağırlığını, görevlerini, sorumluluklarını ve toplumun menfaatlerini ön planda tutup tutmadığı özeleştirilerini yapması, değerlendirmesi ve bu görevi layıkıyla sürdürüp sürdüremeyeceğine karar vermesi” olduğu savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Her zaman halk sağlığını, mesleklerimizin onurunu, saygınlığını korumayı ön planda tutarak her koşulda kesintisiz hizmet veren meslek örgütleriyiz. Bizler Kıbrıslı Türk ‘hekimler’ ve ‘eczacıların’ her zaman hakkını savunduk ve savunmaya da devam edeceğiz. Daima adaletin, şeffaflığın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.”