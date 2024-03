Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, katıldığı televizyon programında sorularını yanıtladı.

Ülkede bir süredir devam eden asayiş sorunlarına değinen Taçoy, asayişi sağlanmanın yolunun adaletten geçtiğini ve adaletli davranmanın önemli olduğunu söyledi.

Çeşitli suçlar işlenmekte olduğuna işaret eden Taçoy, ülkedeki bazı kurumlar arasındaki iletişim bozukluğu ve düzensizliğin bir takım suçlara katkı sağladığını vurguladı.

Taçoy, “Çalışma Bakanlığı’ndan çalışma izni almazsınız ama muhaceretten oturma izniniz var. Ya da ailenizin oturma izni biter ama sizin çalışma izniniz var fakat aileniz cezaya girer. Burada hangisi geçerli, çalışma izni mi oturma izni mi?” dedi.

e-devlet çalışmaları devam ederken kamu dairelerinin doğru konumlanması gerektiğini ifade eden Taçoy, “bunu şekillendiren başbakanlar öyle bir şekillendirmeli ki, artık iç içe geçmiş kurumların hepsinin bir yerde toparlanmasını sağlamak gerekecek” ifadelerini kullandı.

Hasan Taçoy, bunun yapılmasıyla yetki karmaşasının önüne geçileceğini vurgulayarak, yetki karmaşasının da engellenmesiyle suiistimallerin önleneceğini söyledi.

Adaletli sistemin getirilmesiyle de yolsuzlukların son bulacağını belirten Taçoy, yolsuzluğun sadece kamu sektöründe olmayacağına dikkat çekti.

Taçoy, 2006’lı yıllardan günümüze artarak gelen ve yolsuzluk diye adlandırılan bir olaylar trendi bulunduğuna değinerek, bu olayların önüne geçmenin ilk şartının varlıklarının kabul edilmesi olduğunu söyledi.

“yolsuzlukla mücadelede dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok” diyen Taçoy, şeffaflık ve hesap verilebilirlikle rüşvetin önlenmesine yönelik işlemlerin varlığına işaret etti.

Yolsuzlukla mücadelenin ilk şartının kurumların yapılarının güçlendirilmesi olduğunu yineleyen Taçoy, uluslararası iletişimin sağlanmasının da çok büyük faydalar sağlayacağını belirtti.

Taçoy, göreve geldiğinde hayata geçirmeyi en fazla istediği projenin şeffaf ve hesap verebilir bir sistem olduğunu vurgulayarak, “vatandaşın siyasetçiye bakış açısı eğer şu an olumsuzsa, siyasetçinin puanı düşükse bunu yükseltmek için yapılabilecek işlerden bir tanesi ilk önce böyle bir adım atabilmektir” dedi.

Diploma yolsuzluğunun ciddi boyutlara ulaşabilecek bir konu olduğunu ifade eden Taçoy, konunun kısa sürede temizlenmesi gerektiğini, aksi durumda tüm sistemin olumsuz etkileneceğini söyledi.

Yolsuzluğun üzerine mutlaka gidilmesi gerektiğinin altını çizen Taçoy, bunun tamamen şeffaf ve her şeyin açık olduğu bir ortamda gerçekleşmesinin taşıdığı öneme de vurgu yaptı.

Taçoy, “hızlı bir davranışla bu işi tamamlamalıyız. Eğer uzarsa bundan göreceğimiz zararı ben anlatamam” dedi.

Yolsuzluk yapanların tümünün hak ettikleri cezayı mutlaka görmesi gerektiğini ancak bunun kısa sürede ve derhal gerçekleşmesinin önemli olduğunu ifade eden Taçoy, “konuyu bir an önce tamamlayıp vatandaşa ‘bu iş tamamdır’ diyebilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ SUÇLULARIN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALDIĞINI GÖRMELİ VE RAHAT BİR NEFES ALMALI”

Taçoy, vatandaşın suçluların hak ettikleri cezayı aldıklarını ve adaletin yerine geldiğini görerek rahat bir nefes alması gerektiği belirterek, şeffaflık ve hesap verilebilirlik noktasında eğer varsa boşlukların üzerine gidilmesinin kamu vicdanında da büyük bir rahatlama sağlayacağını kaydetti.