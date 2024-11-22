Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, narenciye üreticileri ile görüştü.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, Hüseyin Çavuş, Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı ve üreticilerle toplantı düzenleyerek, sektördeki mevcut durum ve karşılaşılan zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda, narenciye üretiminin desteklenmesi, verimliliğin artırılması ve ihracat olanaklarının genişletilmesi gibi konular ele alındı.

Toplantıya, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ozan Özuyanık ve Bakanlık Müdürü Reşat Değirmenci de katıldı.

-Çavuş’tan narenciye sektörüne yatırım vurgusu

Tarım Bakanı Çavuş, bakanlık bütçesinde narenciye sektörüne yapılan yatırımın büyük bir artış gösterdiğini belirterek, tarım bütçesi içindeki narenciye payının yüzde 3’ten yüzde 17’ye çıkarıldığını söyledi.

Çavuş, bakanlık ve hükümet olarak, üreticilerin ekonomik yüklerini hafifletmek için mazot, gübre ve su desteklerinin sağlandığını, ayrıca dalında kalan King Mandora Mandalin için Bakanlık bütçesinden 70 milyon TL ödendiğini ifade etti.

Narenciye sektörünün daha da güçlendirilmesi adına Başbakan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Çavuş, önümüzdeki yıl için sektördeki büyümeyi destekleyecek adımlar atılacağını duyurdu.

-Biyolojik mücadelede başarı sağlandı

Biyolojik mücadele konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini aktaran Çavuş, biyolojik mücadelenin Güney Kıbrıs ile karşılaştırıldığında daha etkili bir şekilde yürütüldüğünü ve popülasyonun azaldığını gözlemlediklerini söyledi. Hem Türkiye'den gelen uzman ekipler, hem de Bakanlık personelinin katkılarıyla bu alanda önemli bir başarı sağlandığı ifade edildi.

-Sulama alanları ve destekler genişletildi

Güzelyurt bölgesindeki sulama alanlarının sınırlı olduğunu hatırlatan Çavuş, hükümet olarak bu alanları projelerle genişlettiklerini ve bölgeye daha verimli tarım yapma imkanı sunduklarını belirtti. Çavuş, ayrıca, sektördeki finansal destekler kapsamında dalında kalan 164 milyon TL'lik ödemenin en yakın zamanda yapılacağını kaydetti.