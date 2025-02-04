Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Mağusa Balıkçılık ve Su Ürünleri Kooperatifi’ni ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Ziyarette, Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, Kooperatif Başkanı Taşkın Biçmen ve balıkçılar yer aldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede balıkçılık sektörünün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve sektörün geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Çavuş, balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması ve üretimin artırılması adına 2025 yılı itibarıyla hayata geçirilmesi planlanan destek programları hakkında bilgi verdi. Çavuş, sektörün gelişimi için ilgili kurumlarla koordineli çalışacaklarını ve balıkçılara yönelik destekleri artırarak üretimi teşvik edeceklerini vurguladı.

Ayrıca, görüşmede balıkçılık ve su ürünleri sektörünün daha ileriye taşınması amacıyla Türkiye ile ortak projelerin geliştirilmesi konusuna da değinildi. Eğitim programları, teknik destekler, altyapı yatırımları ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının yaygınlaştırılması gibi konuların da ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde adımlar atılacağı ifade edildi.

Çavuş’a ziyaretinde, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Devlet Üretme Çiftlikleri Müdürü Barış Uyaroğlu, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman eşlik etti.