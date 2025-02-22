Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği ve Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği’ni ziyaret ederek, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Çavuş, ilk olarak Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği’ni ziyaret etti ve Birlik Başkanı Ali Alioğlu ile üreticilerin üretim süreci ve ihracat konularındaki görüşlerini dinledi.

Görüşmede, üreticiler, sektörde yaşanan sıkıntıları Bakan Çavuş’a aktarırken, çözüm önerilerini de dile getirdi.

Daha sonra Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği’ne geçerek Birlik Başkanı Turgut Akçın ve üreticilerle görüşen Çavuş, sektörün mevcut durumu ve ihracat süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, üreticilerin taleplerini dinleyerek çözüm önerileri üzerinde durdu.

-Çavuş: “Tarım sektörünün sürdürülebilirliği bizim için önceliklidir”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş yaptığı açıklamada, hükümet olarak narenciye sektörünün gelişimi ve üretimin istikrarı için gerekli adımları attıklarını belirtti.

Çavuş şöyle devam etti:

“Narenciye üreticilerimiz, ülkemiz için büyük bir ekonomik değer yaratmaktadır. Üreticimizin emeklerinin karşılığını alabilmesi, üretim süreçlerinin verimli hale getirilmesi ve ihracatın sürdürülebilir olması için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Yeni sezon desteklerimizi belirledik ve üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Üretimden ihracata kadar sektörün her aşamasında düzenlemeler yaparak daha güçlü ve rekabetçi bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz”

Bakan Çavuş, üreticilerle birebir temas kurmanın önemine de vurgu yaparak, “Şahsım olarak üreticimizi yerinde ziyaret ederek sorunları doğrudan dinlemeye ve çözüm üretmeye büyük önem veriyorum.” diye konuştu.

“Bürokratlarımız da sahada aktif çalışmalar yürütüyor. Tarım sektörünün sürdürülebilirliği bizim için önceliklidir ve bu doğrultuda destek mekanizmalarımızı sürekli geliştiriyoruz.” ifadelerine yer veren Çavuş, sürdürülebilir tarım politikalarıyla üreticinin her zaman yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirtti.

Ziyaretleri esnasında Bakan Çavuş’a, Bakanlık Müsteşarı Ercan Akerzurumlu, Bakanlık Müdürü Reşat Değirmenci, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Su Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Devlet Üretme Çiftliği Müdürü Barış Uyaroğlu eşlik etti.