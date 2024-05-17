Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, inek, keçi ve koyun sütü fiyatlarının artırıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, Hayvancılık Dairesi’nin derlediği veriler ışığında üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla yapılan maliyet çalışmaları doğrultusunda, üretim maliyetleri ve sürdürülebilirlik payları da dikkate alınarak artış kararı alındı.

İnek sütü alım fiyatı litre başına 1.55 TL artış ile 20.85 TL’ye yükseltildi. Küçükbaş süt fiyatları da aynı oranlarda artırılarak koyun sütünün litresi 39.50, keçi sütünün litresi de 31 TL olarak güncellendi.

Güncellenen fiyatlar dünden itibaren geçerli olacak şekilde uygulamaya girdi. Hellim tesciline hazırlık için başlatılan PDO desteklemesi ise devam edecek.

Açıklamada, hayvancının girdi maliyetlerini ucuzlatmaya yönelik çalışmalar, kaba yeme ve hibe arpa destekleri, 2023 ve 2024 yıllarında hayvancılığın gelişmesine, rekabet edilebilirliğine ve üretilen ürünlerin değerlendirilmesine yönelik katkıların artarak devam edeceği de ifade edildi.